Матч завершен
Химки
Химки
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
16 июня 2007, 15:00 МСК
16.06.2007, 15:00 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы