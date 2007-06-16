Матч завершен
Луч
Владивосток
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
16 июня 2007, 11:00 МСК
16.06.2007, 11:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы