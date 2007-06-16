Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
16 июня 2007, 17:30 МСК
16.06.2007, 17:30 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы