Матч завершен
Луч
Владивосток
4:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
10 июня 2007, 11:00 МСК
10.06.2007, 11:00 МСК
воскресенье
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы