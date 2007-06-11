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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
11 июня 2007, 18:00 МСК
11.06.2007, 18:00 МСК
понедельник
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы