Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
11 июня 2007, 18:00 МСК
11.06.2007, 18:00 МСК
понедельник
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы