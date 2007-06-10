Матч завершен
Спартак
Москва
2:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
10 июня 2007, 13:00 МСК
10.06.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы