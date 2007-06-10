Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
10 июня 2007, 17:30 МСК
10.06.2007, 17:30 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы