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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
10 июня 2007, 17:30 МСК
10.06.2007, 17:30 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы