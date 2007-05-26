Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
26 мая 2007, 17:00 МСК
26.05.2007, 17:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы