Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
26 мая 2007, 13:00 МСК
26.05.2007, 13:00 МСК
суббота
Составы