Матч завершен
Рубин
Казань
3:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
26 мая 2007, 13:00 МСК
26.05.2007, 13:00 МСК
суббота
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы