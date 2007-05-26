Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
26 мая 2007, 15:00 МСК
26.05.2007, 15:00 МСК
суббота
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы