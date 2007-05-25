Матч завершен
Химки
Химки
3:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
25 мая 2007, 18:00 МСК
25.05.2007, 18:00 МСК
пятница
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы