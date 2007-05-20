Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
20 мая 2007, 13:00 МСК
20.05.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Составы