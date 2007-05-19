Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
19 мая 2007, 15:00 МСК
19.05.2007, 15:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы