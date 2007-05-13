Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
13 мая 2007, 17:00 МСК
13.05.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы