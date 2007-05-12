Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
12 мая 2007, 13:00 МСК
12.05.2007, 13:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы