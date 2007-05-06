Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
6 мая 2007, 13:00 МСК
6.05.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы