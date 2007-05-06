Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
6 мая 2007, 18:00 МСК
6.05.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы