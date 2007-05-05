Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
5 мая 2007, 18:00 МСК
5.05.2007, 18:00 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы