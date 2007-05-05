Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
5 мая 2007, 15:00 МСК
5.05.2007, 15:00 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы