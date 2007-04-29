Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
29 апр. 2007, 13:00 МСК
29.04.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Составы