Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
29 апр. 2007, 17:00 МСК
29.04.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы