Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
28 апр. 2007, 15:30 МСК
28.04.2007, 15:30 МСК
суббота
Составы