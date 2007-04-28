Матч завершен
Луч
Владивосток
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
28 апр. 2007, 10:00 МСК
28.04.2007, 10:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы