Матч завершен
Луч
Владивосток
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2007, 11:00 МСК
22.04.2007, 11:00 МСК
воскресенье
Составы