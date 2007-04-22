Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2007, 15:00 МСК
22.04.2007, 15:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы