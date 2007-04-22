Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2007, 18:00 МСК
22.04.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы