Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
21 апр. 2007, 18:00 МСК
21.04.2007, 18:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы