Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
15 апр. 2007, 13:00 МСК
15.04.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы