Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
14 апр. 2007, 17:00 МСК
14.04.2007, 17:00 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы