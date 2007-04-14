Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
14 апр. 2007, 15:00 МСК
14.04.2007, 15:00 МСК
суббота
Составы