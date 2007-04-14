Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
14 апр. 2007, 13:00 МСК
14.04.2007, 13:00 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы