Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
8 апр. 2007, 16:00 МСК
8.04.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы