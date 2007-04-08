Матч завершен
Химки
Химки
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
8 апр. 2007, 14:00 МСК
8.04.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы