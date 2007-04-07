Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
7 апр. 2007, 15:00 МСК
7.04.2007, 15:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы