Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
1 апр. 2007, 10:00 МСК
1.04.2007, 10:00 МСК
воскресенье
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы