Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
31 марта 2007, 15:00 МСК
31.03.2007, 15:00 МСК
суббота
Составы