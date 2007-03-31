Матч завершен
Рубин
Казань
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
31 марта 2007, 16:00 МСК
31.03.2007, 16:00 МСК
суббота
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы