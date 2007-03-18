Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
18 марта 2007, 14:00 МСК
18.03.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Составы