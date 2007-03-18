Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
18 марта 2007, 16:00 МСК
18.03.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы