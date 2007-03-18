Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
18 марта 2007, 17:00 МСК
18.03.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы