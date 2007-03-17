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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
17 марта 2007, 16:00 МСК
17.03.2007, 16:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы