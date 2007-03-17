Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
17 марта 2007, 18:00 МСК
17.03.2007, 18:00 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы