Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
11 марта 2007, 14:00 МСК
11.03.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы