Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
11 марта 2007, 14:00 МСК
11.03.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы