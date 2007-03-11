Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
11 марта 2007, 16:00 МСК
11.03.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы