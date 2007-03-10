Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
10 марта 2007, 16:00 МСК
10.03.2007, 16:00 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы