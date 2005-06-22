Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
22 июня 2005, 18:00 МСК
22.06.2005, 18:00 МСК
среда
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы