Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
19 нояб. 2005, 14:00 МСК
19.11.2005, 14:00 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы