Матч завершен
Динамо
Москва
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
6 нояб. 2005, 14:00 МСК
6.11.2005, 14:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы